Хакеры взломали холодильники продуктовых магазинов в Швеции и Бельгии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Сьёбо, рядом с Мальмё, магазин ICA Kvantum оказался закрыт из-за хакерского взлома холодильных систем. Температура в устройствах поднялась до 50 градусов, многие продукты оказались испорчены. В Томелилле, Симрисхамне и на острове Эланд также пострадали магазины ICA Kvantum и ICA Naera, ICA Boeda. Проводятся ремонтные работы.

После открытия некоторые магазины будут продавать размороженные, но пригодные продукты по сниженной цене. Газета Aftonbladet сообщила об атаках на шесть продуктовых магазинов сети COOP.

В ночь с воскресенья на понедельник кибератака нарушила работу холодильных систем в Бельгии. Пострадали сети супермаркетов Delhaize (40 магазинов), Carrefour (15 магазинов) и Spar (5 магазинов), а также мясные магазины De Laet en Van Haver.

В Боортмеербеке магазин Delhaize очищает все холодильные секции. В Синт-Амандсберге магазин Proxy Delhaize снял с продажи все потенциально затронутые товары из-за рисков для безопасности продуктов.

Ресторан Delhaize в Хёйлаарте закрыт до 12:00 из-за взлома морозильных камер, ущерб оценивается в 100 тыс. евро. Владельцам пришлось выбросить все замороженные продукты.

Ранее KP.RU сообщил, что хакеры атаковали депутатов Бундестага и членов правительства Германии, получив доступ к их мобильным телефонам.