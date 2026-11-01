Хакеры взломали мобильные телефоны нескольких депутатов Бундестага и членов правительства ФРГ

В ФРГ сообщили о возможной атаке хакеров на гаджеты министров и депутатов Бундестага. На фото: заседание Бундестага. Фото: REUTERS.

Хакеры атаковали депутатов Бундестага и членов германского правительства и могли получить доступ к их мобильным телефонам. Об этом информировал министр цифровых технологий Карстен Вильдбергер.

«Определенные аппараты, возможно, скомпрометированы посредством так называемого Spyware», - сказал министр изданию Bild, озвучивая полученное от компании Apple предупреждение.

С 29 октября компания Apple рассылала на некоторые айфоны уведомление об угрозе применения шпионского ПО Mercenary Spyware, а Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) направило письменные уведомления нескольким политикам, чьи гаджеты могли быть атакованы.

Власти Германии не сообщают, были ли действительно взломаны телефоны министров и депутатов, однако советует им «исходить из того, что их устройство может быть скомпрометировано».

Ранее криптовалютная биржа Binance была атакована хакерами. Она оценила общий ущерб от атаки хакеров на платформу в $6,3 млрд.

Также сообщалось, что хакеры из группировки Server Killers атаковали и обрушили сайт госведомства Норвегии.

Напомним, в августе хакеры вывели из строя электростанцию в Британии на четыре дня.