Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире1 ноября 2026 22:11

Хакеры взломали мобильные телефоны нескольких депутатов Бундестага и членов правительства ФРГ

Вильдбергер: депутатов Бундестага и членов правительства ФРГ атаковали хакеры
Мария ПАВЛОВА
В ФРГ сообщили о возможной атаке хакеров на гаджеты министров и депутатов Бундестага. На фото: заседание Бундестага.

В ФРГ сообщили о возможной атаке хакеров на гаджеты министров и депутатов Бундестага. На фото: заседание Бундестага.

Фото: REUTERS.

Хакеры атаковали депутатов Бундестага и членов германского правительства и могли получить доступ к их мобильным телефонам. Об этом информировал министр цифровых технологий Карстен Вильдбергер.

«Определенные аппараты, возможно, скомпрометированы посредством так называемого Spyware», - сказал министр изданию Bild, озвучивая полученное от компании Apple предупреждение.

С 29 октября компания Apple рассылала на некоторые айфоны уведомление об угрозе применения шпионского ПО Mercenary Spyware, а Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) направило письменные уведомления нескольким политикам, чьи гаджеты могли быть атакованы.

Власти Германии не сообщают, были ли действительно взломаны телефоны министров и депутатов, однако советует им «исходить из того, что их устройство может быть скомпрометировано».

Ранее криптовалютная биржа Binance была атакована хакерами. Она оценила общий ущерб от атаки хакеров на платформу в $6,3 млрд.

Также сообщалось, что хакеры из группировки Server Killers атаковали и обрушили сайт госведомства Норвегии.

Напомним, в августе хакеры вывели из строя электростанцию в Британии на четыре дня.