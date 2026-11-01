Хакеры взломали мобильные телефоны нескольких депутатов Бундестага и членов правительства ФРГ

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Хакеры атаковали депутатов Бундестага и членов германского правительства и могли получить доступ к их мобильным телефонам. Об этом информировал министр цифровых технологий Карстен Вильдбергер.
«Определенные аппараты, возможно, скомпрометированы посредством так называемого Spyware», - сказал министр изданию Bild, озвучивая полученное от компании Apple предупреждение.
С 29 октября компания Apple рассылала на некоторые айфоны уведомление об угрозе применения шпионского ПО Mercenary Spyware, а Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) направило письменные уведомления нескольким политикам, чьи гаджеты могли быть атакованы.
Власти Германии не сообщают, были ли действительно взломаны телефоны министров и депутатов, однако советует им «исходить из того, что их устройство может быть скомпрометировано».
Ранее криптовалютная биржа Binance была атакована хакерами. Она оценила общий ущерб от атаки хакеров на платформу в $6,3 млрд.
Также сообщалось, что хакеры из группировки Server Killers атаковали и обрушили сайт госведомства Норвегии.
Напомним, в августе хакеры вывели из строя электростанцию в Британии на четыре дня.