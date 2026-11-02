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НовостиПолитика2 ноября 2026 10:36

Ультиматум Вашингтону: Зеленский назвал условие для прекращения ударов по российским НПЗ

Зеленский потребовал у США ракет к Patriot в обмен на приостановку ударов по НПЗ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский потребовал у США ракеты к Patriot в обмен на приостановку ударов по НПЗ

Зеленский потребовал у США ракеты к Patriot в обмен на приостановку ударов по НПЗ

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский потребовал от администрации США предоставить Украине месячный запас ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в обмен на временное прекращение атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«Если хотите, чтобы мы не атаковали один месяц, дайте мне ракет Patriot на один месяц», — озвучил свое условие глава киевского режима в интервью американскому телеканалу Fox News.

Данное заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий между Вашингтоном и Киевом относительно ударов по энергетической инфраструктуре РФ и острого дефицита боеприпасов для систем ПВО в распоряжении украинских войск.

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что в ночь на пятницу, 30 октября, один из российских нефтеперерабатывающих заводов получил незначительные повреждения. По его словам, за сутки были атакованы четыре объекта: три НПЗ и один газохимический комплекс, но серьезных последствий удалось избежать.