Лантратова: омбудсмены РФ и Украины оценят, каким сёлам еще нужна гумпомощь

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Омбудсмены России и Украины оценят, в каких ещё населённых пунктах на линии боевых действий нужна гуманитарная помощь. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии в Алешках.

По её словам, при записи обращения с благодарностью первой леди США Мелании Трамп они с украинским коллегой договорились при её координации и посредничестве организовать регулярные — как минимум ежемесячные — миссии по передаче гуманитарной помощи в Алёшки Херсонской области.

«Мы будем смотреть на то, какие еще потребности есть, мы знаем населенные пункты, которые находятся рядом с Алешками», — сообщила Лантратова.

Режим тишины в районе Алёшек Херсонской области действовал с 04:00 мск 27 октября по 22:59 1 ноября и был введён для проведения гуманитарной операции. За это время в город доставили продовольствие, лекарства, средства гигиены и топливо, а также эвакуировали с территории Алёшек всех, кто собирался покинуть город. По итогам миссии обе стороны подтвердили, что обязательства были соблюдены полностью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал гуманитарную операцию в Алёшках успешной и высоко оценил уровень координации между участниками, отдельно поблагодарив американскую сторону за содействие.