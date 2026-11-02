Продавала брендовые подделки Лерчек и другим блогерам: какой срок за мошенничество получила Эльвира Янковская Фото: Олег УКЛАДОВ.

Лефортовский суд Москвы вынес приговор 46-летней Эльвире Янковской, которую обвиняли в мошенничестве при продаже товаров известных брендов. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, женщина получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

По данным ведомства, Янковскую признали виновной по части 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном и особо крупном размерах. Гособвинитель Лефортовской межрайонной прокуратуры поддержал позицию стороны обвинения, и суд с ней согласился.

Среди клиентов Янковской, по данным следствия, были и известные люди — в том числе блогер Лерчек. История с подделками получила огласку на фоне другого громкого дела, связанного с Валерией Чекалиной.

Адвокат блогера Константин Третьяков тем временем рассказал, что Чекалиной, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, пришло официальное приглашение на лечение из китайской клиники. Защита перевела документ на русский язык, заверила его у нотариуса и подала в суд ходатайство с просьбой разрешить поездку за границу.