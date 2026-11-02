Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подал в отставку

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке после провала ночных переговоров по бюджету. Об этом сообщает Euronews.

«Это произошло после того, как ночные переговоры с его [де Вевером - прим. ред.] ключевыми членами кабинета министров по бюджету не привели к соглашению», — говорится в публикации.

По данным издания, де Вевер прибыл в королевский дворец утром в понедельник и провёл встречу с монархом около полутора часов, после чего покинул дворец, не общаясь с прессой. Король объявил, что принимает решение к сведению и со вторника начнёт консультации с председателями коалиционных партий. Он сожалеет, что соглашение не было достигнуто, и призвал все стороны «ставить общие интересы и готовность к компромиссу на первое место». Де Вевер должен встретиться с королём снова в эту пятницу, сообщает также издание.

Газета De Standaard писала, что Бельгия оказалась в бюджетном тупике. Правительству необходимо сэкономить 10 млрд евро к 2029 году, чтобы уложиться в лимиты расходов Евросоюза, однако согласовать источники этих средств так и не удалось. В ночь с 1 на 2 ноября совет министров провёл заседание, но договорённость не была достигнута.