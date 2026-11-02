Братья-миллионеры Александеры из США получили 30 лет тюрьмы за торговлю людьми Фото: REUTERS.

Федеральный суд Манхэттена в США вынес приговор братьям Орену, Алону и Талу Александерам за преступную деятельность, связанную с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией. Об этом пишет People.

В марте братья Александеры (40-летний Тал и 39-летние близнецы Орен и Алон) были признаны виновными в использовании богатства и статуса для заманивания женщин на вечеринки, где их накачивали наркотиками и насиловали. Судья Валери Кэпрони назвала их поведение «чудовищным» и сравнила с доктором Джекиллом и мистером Хайдом. Она подчеркнула, что преступления опустошили жизни жертв.

Суд над братьями, обвиняемыми в сексуальном насилии, привлек широкое внимание. 11 женщин, включая несовершеннолетних, заявили о подарках, поездках, подмешивании наркотиков и насилии. Прокуроры утверждали, что за два десятка лет жертвами стали не менее 70 женщин.

Суд приговорил братьев к 30 годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч долларов. Орен Александер обязан выплатить 50 тысяч компенсации за видео с насилием над 17-летней. Братья не признали вину и намерены обжаловать приговор.

Ранее KP.RU сообщил, что подобные вечеринки на Западе - регулярное дело. Например, ещё в 2021 году в Мадриде полиция накрыла шале, где собрались более 50 человек (включая знаменитостей) и насиловали одурманенных девушек.