Песков не исключил, что ВСУ использовали перемирие в Алешках для перегруппировки Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления киевского режима о том, что российские силы якобы воспользовались паузой в Алешках для укрепления позиций. По его словам, с большой долей уверенности можно предположить, что ВСУ тоже использовали этот период для перегруппировки. Об этом он сообщил журналистам.

«Здесь с большой долей уверенности можно предположить, что украинские вооруженные силы также использовали этот период для соответствующей перегруппировки и так далее», — указал представитель Кремля.

Песков обратил внимание и на то, что практика перегруппировки войск в моменты перемирия — обычное дело.

Режим прекращения огня в районе Алешек Херсонской области уже завершился. Локальное перемирие действовало с 27 октября до 22:59 1 ноября по московскому времени. Пауза была нужна для гуманитарной операции: доставки помощи жителям и эвакуации всех желающих покинуть город.