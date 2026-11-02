Путин подписал закон о ратификации соглашения с КНР по железной дороге Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Китая. Документ касается совместного строительства второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск — Маньчжурия.

В самом документе указано, что Россия и КНР будут вести работы совместно и синхронно. Разграничение ответственности сторон установлено по точке стыка железнодорожных путей на границе между государствами.

При этом строительство не будет затрагивать прохождение линии государственной границы или наносить урон окружающей среде.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС уже идет полным ходом. Представитель Кремля отметил, что российская сторона ждет этого разговора с нетерпением. При этом конкретики по трехсторонней встрече Путина с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом пока нет.