Военкор Коц подвел первые итоги гуманитарной миссии в Алешках: чего удалось достичь

Военкор Коц перечислил итоги гуманитарной миссии в Алешках Фото: Александр КОЦ.

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц представил ключевые результаты гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области, подведенные уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой.

Как сообщил военкор, гуманитарное перемирие прошло полностью без инцидентов и нарушений режима тишины, обе стороны строго соблюдали прекращение огня. При этом отмечается, что до начала миссии и объявления режима тишины в городе было разбито около 27 автомобилей скорой помощи.

В ходе гуманитарной акции эвакуированным в Россию жителям Алешек начали оказывать всестороннюю помощь с восстановлением документов, предоставлением жилья и медицинским сопровождением. Часть местных граждан решила остаться в городе по семейным обстоятельствам, и им также продолжится доставка необходимой помощи. Кроме того, российские медицинские бригады сопровождали эвакуированных лиц, выбравших украинское направление, и, по имеющимся данным, все они уже благополучно добрались до места назначения.

Напомним, режим прекращения огня в районе Алешек закончился. Локальное перемирие длилось с 27 октября до позднего вечера 1 ноября. Перерыв был необходим для гуманитарной операции: доставки помощи местному населению и эвакуации тех, кто хотел покинуть город.