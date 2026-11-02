Лантратова: Белоруссия внесла большой вклад в организацию переговоров с Украиной

Лантратова выразила благодарность Минску за его стремление помочь жителям Алешек. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Белорусская сторона активно участвовала в организации переговоров с Украиной и внесла огромный вклад в проведении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Эту информацию рассказала на брифинге уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, отвечая на вопросы по миротворческой миссии в городе. Омбудсмен выразила благодарность Минску за его стремление помочь жителям Алешек.

«Хочу выразить огромную благодарность белорусской стороне за помощь не только в гуманитарной миссии по Алешкам, а за помощь на самом деле в организации переговорного процесса», - сказала Лантратова.

Ранее российский лидер Владимир Путин прокомментировал операцию в Алешках. Как сообщил глава государства, ключевой целью мероприятий является помощь местным жителям, которые живут под обстрелами в городе.

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