В Кремле оценили вероятность регулярных гуманитарных пауз на Украине после Алёшек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Новых гуманитарных миссий в других населённых пунктах зоны военной операции после Алешек пока не планируется. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый конкретный случай является уникальным. Пока аналогичных планов нет, нет также и аналогичных инициатив», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что интересы людей, их безопасность и гуманитарное обеспечение в ставятся «во главу угла». Песков также назвал операцию в Алёшках успешной и высоко оценил координацию между её участниками.

Режим тишины на Херсонском направлении действовал с 04:00 мск 27 октября по 22:59 мск 1 ноября. Стороны прекратили огонь ради гуманитарной миссии в Алёшках. Договорённость удалось согласовать при координирующей роли первой леди США Мелании Трамп. В течение этого времени в город были доставлены продовольствие, лекарства, средства гигиены и топливо, а также с территории Алёшек эвакуированы те, кто собирался покинуть город. На месте операцией руководили Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.