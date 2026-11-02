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НовостиПолитика2 ноября 2026 11:23

В России появится медаль «За успешное выполнение боевых задач в войсках БПЛА»

Медаль «За успешное выполнение боевых задач в войсках БПЛА» хочет учредить Министерство обороны
Семен ЗИМИН
В России появится медаль «За успешное выполнение боевых задач в войсках БПЛА»

В России появится медаль «За успешное выполнение боевых задач в войсках БПЛА»

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Министерство обороны России выступило с инициативой учредить новую ведомственную награду — медаль «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем». Соответствующий проект приказа уже подготовлен.

«Медалью "За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем" награждаются военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации за: отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни», — говорится в приложении к соответствующему приказу.

Ранее стало известно: военные, держащие оборону в Курской и Белгородской областях, могут получить медали за защиту этих регионов. С такой идеей к министру обороны Андрею Белоусову обратился депутат Сергей Миронов.

Он напомнил про медали за взятие и освобождение стратегических пунктов во времена Великой Отечественной — это, по его словам, символы государственной памяти и военного мастерства.

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