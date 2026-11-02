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НовостиПолитика2 ноября 2026 11:26

ВС Британии впервые задействовали дрон Protector для наблюдения у своих берегов

На вооружении ВС Британии находится 11 дронов Protector
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС Британии впервые задействовали дрон Protector для наблюдения у своих берегов

ВС Британии впервые задействовали дрон Protector для наблюдения у своих берегов

Фото: Василий Вахрин.

Вооруженные силы (ВС) Великобритании впервые применили беспилотный летательный аппарат Protector для оперативного мониторинга обстановки в прибрежных водах страны. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на Министерство обороны Соединенного Королевства.

«Впервые Protector присоединился к боевым кораблям и вертолетам Королевского флота, наблюдающим за активностью у наших берегов... Мы постоянно внедряем инновации для отслеживания и предотвращения угроз», — заявил министр обороны Великобритании Уэз Стритинг.

Как уточняет издание, в период с конца сентября по середину октября невооруженный БПЛА совершил длительный полет над проливом Ла-Манш, проведя в воздухе более 10 часов для ведения разведки. В настоящее время на вооружении британской армии находится 11 таких дронов из общего заказа в 16 единиц.

Ранее в Великобритании обнаружили проблемы с беспилотными надводными аппаратами K3 Scout, используемыми флотом с марта 2026 года. Выяснилось, что камеры этих аппаратов передавали данные в Китай.