Юрист Манько: меры поддержки для многодетных бывают двух типов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Юрист Александр Манько рассказал о двух мерах поддержки, которые положены многодетным семьям в России. Они разделяются на федеральные и региональные. Первые действуют по всей стране и эти правила едины, а вот вторые зависят от региона, где живет семья. Перед оформлением льгот нужно проверить местные правила.

Например, семьям положены налоговые вычеты при рождении третьего и каждого следующего ребенка – это 6 тысяч рублей в месяц.

А семьям, которые имеют невысокий доход, могут выплачивать единовременное пособие до 100% от прожиточного минимума, но его размер определяется регионом проживания семьи.

В беседе с Абзацем эксперт напоминает, что многодетным семьям можно оформить ипотеку под 6–8% головых, а еще они могут рассчитывать на получение 450 рублей для погашения жилищного кредита. Эта сумма выдается после рождения третьего ребенка. Льготы на коммунальные платежи обычно составляют 30%, но могут быть и выше, в зависимости от региона проживания семьи.

В школах детям предоставляется бесплатное питание, оплачивается проезд, рецептурные лекарства для детей до 6 лет, а также посещение музеев и выставок.

Мама троих детей выходит на пенсию раньше общего срока - в 57 лет, но при условии, что у нее отработан стаж в 15 лет. Если детей четверо, то в 56, а если пятеро – то в 50 лет.

К тому же, многодетные родители могут брать отпуск в удобное время, это право сохраняется за ними пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, но у отдельных льгот есть ограничения. Обо всех мерах поддержки можно узнать в соцзащите, МФЦ или на «Госуслугах».

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