Взлом за три часа без участия человека: ИИ-агенты впервые успешно атаковали российскую компанию

Positive Technologies расследовала успешную кибератаку ИИ-агентов на компанию в РФ Фото: REUTERS.

Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC IR) впервые зафиксировали и расследовали случай, когда успешная атака на инфраструктуру российской компании была предположительно полностью проведена автономными ИИ-агентами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Это первый случай в нашей практике, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентами», — отметил руководитель департамента комплексного реагирования на киберугрозы Positive Technologies Денис Гойденко.

Глава департамента уточнил, что на действия ИИ указывает «скорость и характер действий: агенты одновременно пробовали разные способы продвижения, допускали ошибки и сразу их исправляли». Весь цикл кибератаки — от первичного проникновения через внешний сервис до утечки данных из критически важных систем — занял около трех часов. За это время алгоритмы успели получить доступ более чем к 10 узлам корпоративной инфраструктуры.

В Positive Technologies подчеркивают, что появление подобного инструментария у хакеров принципиально меняет подход к защите информации, поскольку ИИ-агенты способны выполнять сложнейшие технические задачи за считанные минуты, у служб безопасности остается значительно меньше времени на реагирование и блокировку угроз, а атрибуция таких атак становится крайне затруднительной.

Накануне Илон Маск сравнил масштабный взлом крупнейшей криптовалютной биржи Binance с действиями будущего ИИ, предупредив о возможных рисках автономного поведения нейросетей в финансовой сфере.