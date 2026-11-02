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НовостиОбщество2 ноября 2026 11:40

Взлом за три часа без участия человека: ИИ-агенты впервые успешно атаковали российскую компанию

Positive Technologies расследовала успешную кибератаку ИИ на компанию в РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Positive Technologies расследовала успешную кибератаку ИИ-агентов на компанию в РФ

Positive Technologies расследовала успешную кибератаку ИИ-агентов на компанию в РФ

Фото: REUTERS.

Специалисты экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC IR) впервые зафиксировали и расследовали случай, когда успешная атака на инфраструктуру российской компании была предположительно полностью проведена автономными ИИ-агентами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Это первый случай в нашей практике, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентами», — отметил руководитель департамента комплексного реагирования на киберугрозы Positive Technologies Денис Гойденко.

Глава департамента уточнил, что на действия ИИ указывает «скорость и характер действий: агенты одновременно пробовали разные способы продвижения, допускали ошибки и сразу их исправляли». Весь цикл кибератаки — от первичного проникновения через внешний сервис до утечки данных из критически важных систем — занял около трех часов. За это время алгоритмы успели получить доступ более чем к 10 узлам корпоративной инфраструктуры.

В Positive Technologies подчеркивают, что появление подобного инструментария у хакеров принципиально меняет подход к защите информации, поскольку ИИ-агенты способны выполнять сложнейшие технические задачи за считанные минуты, у служб безопасности остается значительно меньше времени на реагирование и блокировку угроз, а атрибуция таких атак становится крайне затруднительной.

Накануне Илон Маск сравнил масштабный взлом крупнейшей криптовалютной биржи Binance с действиями будущего ИИ, предупредив о возможных рисках автономного поведения нейросетей в финансовой сфере.