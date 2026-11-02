Президент Финляндии Стубб призвал к укреплению национальной обороны Фото: REUTERS.

Финляндии необходимо продолжать активно инвестировать в сферу обороны, подготовку вооруженных сил и общую безопасность, а также адаптироваться к условиям постоянной неопределенности. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает национальная телерадиовещательная компания Yle.

«Финляндии следует и далее инвестировать в оборону, подготовку и безопасность, а также научиться жить с неопределенностью», — подчеркивается в публикации.

Кроме того, обозреватель издания отметила, что глава государства прокомментировал и свои недавние контакты с Москвой. По словам Стубба, его звонок российскому лидеру Владимиру Путину на прошлой неделе был напрямую посвящен вопросам сдерживания и обеспечению региональной стабильности.

Напомним, Стубб назвал телефонный разговор с Путиным поворотным моментом. Он отметил, что смог получить информацию о российской оценке ситуации, а также передать россиянам сообщения от украинцев.