Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире2 ноября 2026 11:50

Президент Финляндии Стубб призвал к укреплению национальной обороны

Стубб заявил, что Финляндии необходимо продолжать активно инвестировать в сферу обороны
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Финляндии Стубб призвал к укреплению национальной обороны

Президент Финляндии Стубб призвал к укреплению национальной обороны

Фото: REUTERS.

Финляндии необходимо продолжать активно инвестировать в сферу обороны, подготовку вооруженных сил и общую безопасность, а также адаптироваться к условиям постоянной неопределенности. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб, передает национальная телерадиовещательная компания Yle.

«Финляндии следует и далее инвестировать в оборону, подготовку и безопасность, а также научиться жить с неопределенностью», — подчеркивается в публикации.

Кроме того, обозреватель издания отметила, что глава государства прокомментировал и свои недавние контакты с Москвой. По словам Стубба, его звонок российскому лидеру Владимиру Путину на прошлой неделе был напрямую посвящен вопросам сдерживания и обеспечению региональной стабильности.

Напомним, Стубб назвал телефонный разговор с Путиным поворотным моментом. Он отметил, что смог получить информацию о российской оценке ситуации, а также передать россиянам сообщения от украинцев.