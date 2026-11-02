Якубович высказался о внесении в базу ГУР Украины: «Да что вы? Радость-то какая!»

Ведущий Якубович с иронией отреагировал на внесение его имени в базу ГУР Украины Фото: Евгения ГУСЕВА.

Телеведущий Леонид Якубович иронично прокомментировал свое появление в базе ГУР Министерства обороны Украины. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с РИА Новости.

Информация о внесении Якубовича в список портала War and Sanctions появилась в соцсетях прошлой ночью, 1 ноября. В качестве основания указана публичная поддержка российских войск. Также упоминается участие в программе «Поле чудес» жителей Донбасса и военнослужащих, которые были задействованы в спецоперации.

«Да что вы? Радость-то какая! Я на этот счет даже ничего не думаю», - сказал он.

До этого сайт KP.RU сообщал, что российские пранкеры Вован и Лексус - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров - тоже оказались в базе данных Главного управления разведки МО Украины. Их внесли из-за поддержки позиции правительства России.