Fix Price закрыл все свои магазины в Монголии и покинул рынок страны. Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price полностью закрыла все свои торговые точки на территории Монголии. Об этом свидетельствуют данные из официального финансового отчета компании за январь – сентябрь 2026 года.

Как следует из документов, еще на начало 2026 года в стране функционировало три магазина, а к 30 июня их число сократилось до двух. На пике своего развития сеть насчитывала в Монголии четыре торговые точки. Конкретные причины ухода с рынка и закрытия объектов в опубликованной отчетности не раскрываются.

Fix Price вышел на монгольский рынок в январе 2023 года, запустив первые два франчайзинговых магазина в Улан-Баторе. Таким образом, работа ретейлера в этой стране продолжалась чуть менее трех с половиной лет.

Тем временем Монголия и Россия подписали соглашение по модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Об этом сообщал министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.