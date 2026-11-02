В Турции нашли причину частых визитов Зеленского к Эрдогану Фото: REUTERS.

Турецкий обозреватель Ахмет Хакан в колонке для проправительственной газеты Hurriyet объяснил, почему Владимир Зеленский так часто ездит в Турцию. По его версии, глава киевского режима не ощущает давления со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана и не боится его так, как президента США Дональда Трампа, который публично и жёстко отстаивает свою позицию по Украине.

За десять месяцев 2026 года Зеленский побывал в Турции трижды. В апреле и октябре он приезжал в Стамбул, а в июле посетил Анкару, где участвовал в мероприятиях саммита НАТО. Во время апрельской и октябрьской поездок прошли его переговоры с Эрдоганом, где обсуждались в том числе российско-украинский конфликт и перспективы мирного урегулирования. Ещё одна встреча лидеров состоялась 24 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Если бы он пошел к Трампу... Его бы запугали. Если бы он пошел к европейским лидерам... Ему бы сказали: "Ты — наш боевой лев, мы за тобой"... Если бы он пошел к Нетаньяху... Его бы прозвали "пособником убийцы"» — добавил публицист.

При этом Хакан обратил внимание, что рядом с Эрдоганом у Зеленского не возникает никаких проблем, поэтому он часто бывает в Турции.

Кстати, сам Зеленский ранее говорил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным именно в Турции. В интервью CNN Turk он отметил, что Эрдоган может передать российскому лидеру такое предложение.