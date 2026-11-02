Ложные оповещения направили в 33 региона РФ из-за кибератаки на приложение МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В результате кибератаки на приложение МЧС России в 33 регионах страны были разосланы ложные оповещения. Об этом сообщает пресс-службу ведомства.

«2 ноября совершена кибератака на панель администрирования мобильного приложения «МЧС России». <....> было разослано ложное (недостоверное) сообщение в 33 субъектах», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 02:45 по московскому времени. Как сообщили в МЧС, кибератака была оперативно выявлена специалистами, ведомство приняло меры по отключению сервисов от сети.

Как уточнили в МЧС, взлом не оказал влияния на работу системы оповещения, сейчас она работает в штатном режиме. Функционал приложения будет восстановлен в полном объеме до конца текущего дня.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал госорганы непрерывно повышать эффективность защиты своей инфраструктуры на фоне многочисленных кибератак на электронные ресурсы.