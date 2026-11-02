В Сербии задержан владелец банка Alta Bankа

В Сербии задержан владелец банка Alta Bank Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Сербии правоохранители задержали бизнесмена Давора Мачуру, который владеет Alta Banka. Об этом сообщает издание Nova.rs. Задержание произошло после того, как Национальный банк Сербии отозвал у банка лицензию.

Обыски в помещениях Alta Banka длились больше 30 часов. Сам банк был одним из самых популярных среди релокантов, переехавших в Сербию. Люди открывали там личные и предпринимательские счета, хранили сбережения. Теперь все эти деньги заморожены.

После отзыва лицензии операции по картам и переводам приостановили. Клиенты не могут распоряжаться своими средствами. Нацбанк Сербии объяснил решение ухудшением финансового положения Alta. Возвратом средств займется государственное агентство по страхованию вкладов. Гарантированная сумма возмещения составляет до 50 тысяч евро (около 4,4 млн рублей. — Прим.ред.) на одного вкладчика.