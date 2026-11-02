Директор Ларисы Долиной заявил, что интернет-травля сказалась на её здоровье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певица Лариса Долина столкнулась с волной негативных комментариев и травли в интернете, что негативно сказалось на её здоровье. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин в обращении к СМИ.

Пудовкин призвал прекратить травлю певицы, проявить уважение и объективность, а также не способствовать правонарушениям.

"Часть медийного сообщества и интернет-пользователей выбрала путь создания оскорбительных мемов, распространения недостоверных слухов и откровенного хейта и травли, которые привели к нанесению ущерба здоровью человека", - говорит директор Долиной.

Долина, по словам Пудовкина, не прекращает свою творческую и профессиональную деятельность несмотря на происходящее.

Напомним, что Лариса Долина попала в большой скандал, вызвавший соответствующую реакцию общества. Она отдала мошенникам деньги с продажи своей квартиры, подумав, что участвует в "спецоперации ФСБ". После этого певица потребовала вернуть квартиру, таскала законных покупателей по судам и многое другое. Поначалу суд даже вставал на её сторону, но по итогу, когда дело дошло до Верховного суда, покупатели всё же получили свою недвижимость.