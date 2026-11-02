Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье2 ноября 2026 12:43

Зеленые, желтые или красные: диетолог объяснила, какие яблоки полезнее

Диетолог Пряхина: Лучше чередовать красные, желтые и зеленые яблоки
Анастасия ПИГИНА
Цвет яблок зависит от природных пигментов, которые содержатся в кожуре и мякоти.

Цвет яблок зависит от природных пигментов, которые содержатся в кожуре и мякоти.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Яблоки разных цветов содержат полезные растительные пигменты, которые влияют не только на окраску плодов, но и на их свойства. Диетолог Елена Пряхина рассказала, почему важно чередовать красные, желтые и зеленые яблоки. Об этом пишет aif.ru.

«Самый лучший вариант – чередовать растительную пищу и наполнять свой рацион так называемой «радугой фитонутриентов». Чем больше в нашем рационе цветных овощей и фруктов, то есть цветной растительной пищи, тем лучше», – отметила специалист.

По словам Елены Пряхиной, цвет яблок зависит от природных пигментов, которые содержатся в кожуре и мякоти. Например, зеленый оттенок плодам придает хлорофилл, желтый и оранжевый – каротиноиды, а красный, малиновый и фиолетовый – антоцианы. Каждый из этих компонентов важен для организма.

Ранее фармацевт Сокольский объяснил, сохраняют ли яблоки полезные свойства после длительного хранения. Многое зависит от сорта фруктов и условий их содержания.