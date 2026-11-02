В Петербурге запустили полный цикл сборки кроссоверов нового бренда Votour

Фото: АГР холдинг

В Петербурге стартовала сборка кроссоверов Votour V5 — «АГР холдинг» запустил на заводе в Сестрорецке производство полного цикла. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новинка стала вторым брендом, который выпускают на этой площадке в рамках стратегического партнерства АГР и Defetoo — до нее здесь начали собирать кроссовер Tenet Plus L4.

Внешность V5 обещает быть заметной: 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика и скрытые дверные ручки. Продажи начнутся в ноябре 2026 года, а технические характеристики и комплектации раскроют позже.

К слову, интерес к отечественным машинам в стране растет. На них приходится 64% от общего рынка, а в сентябре россияне купили 84 тысячи автомобилей местной сборки. За первый месяц осени в стране поставили на учёт 127 432 новеньких легковушки.