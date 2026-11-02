Матвиенко: РФ будет добиваться сноса пантеона нацистских преступников в Киеве

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия будет делать все возможное, чтобы добиться сноса "пантеона" нацистских преступников в Киеве. По ее словам, сохранение подобных объектов недопустимо. Об этом она сообщила 2 ноября журналистам в Пекине после встречи с китайскими коллегами.

Матвиенко рассказала, что обсуждала с представителями Китая создание на Украине мемориального комплекса, где перезахоранивают останки деятелей украинского националистического движения. По ее словам, международное сообщество практически не реагирует на происходящее, хотя речь идет о людях, которых она назвала фашистскими палачами, признанными виновными в массовых убийствах.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Зеленский лично определил пятерых кандидатов для перезахоронения в создаваемом Украинском национальном пантеоне. Среди них названы уже перезахороненные Андрей Мельник и Евгений Коновалец, а также Степан Бандера, Иван Мазепа и Петр Сагайдачный.