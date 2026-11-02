Путин позитивно оценил уровень рождаемости в Дагестане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин назвал хорошим уровень рождаемости в Дагестане. Об этом он заявил в ходе встречи с главой республики Федором Щукиным в Кремле.

«Мы наблюдаем очень хороший уровень рождаемости, но это влечет за собой и известные проблемы в социальной сфере», - подчеркнул Путин.

Глава государства заявил, что в Дагестане необходимо развивать социальную сферу для решения проблем, возникающих на фоне повышения уровня рождаемости. Необходимо на постоянной основе улучшать медицинское обслуживание семей с детьми в поликлинике, а также обеспечить нужное количество мест в детских садах.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин прокомментировал ситуацию с уровнем рождаемости в стране. По словам президента, сейчас он недостаточно высок, поэтому необходимо создать специальные стимулы для семей и молодых женщин.

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