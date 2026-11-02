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НовостиОбщество2 ноября 2026 12:45

Возле жилого дома в Новосибирской области были замечены несколько медведей

Власти Новосибирской области готовят приказ о регулировании численности лесных хищников
Арина СЕРОВА
Власти Новосибирской области готовят приказ о регулировании численности лесных хищников

Власти Новосибирской области готовят приказ о регулировании численности лесных хищников

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Возле жилого дома в Убинском районе Новосибирской области были замечены несколько медведей. Хищники подошли вплотную к зданию, что встревожило местных жителей. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на данные регионального Минприроды.

В министерстве официально подтвердили факт появления животных в вышеуказанном районе. На место инцидента уже выехали специалисты для обследования территории. Сейчас ведомство готовит приказ о регулировании численности лесных хищников в этой местности.

Проблема требует особого внимания из-за высокой популяции медведей в регионе. На 2026 год в Новосибирской области зафиксировано 1514 особей бурого медведя. Власти продолжают контролировать обстановку.

Ранее стало известно, что под Красноярском медведь растерзал одного из лучших охотников региона - Виталия Елфимова. ЧП случилось в Курагинском округе.