Возле жилого дома в Новосибирской области были замечены несколько медведей

Власти Новосибирской области готовят приказ о регулировании численности лесных хищников Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Возле жилого дома в Убинском районе Новосибирской области были замечены несколько медведей. Хищники подошли вплотную к зданию, что встревожило местных жителей. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на данные регионального Минприроды.

В министерстве официально подтвердили факт появления животных в вышеуказанном районе. На место инцидента уже выехали специалисты для обследования территории. Сейчас ведомство готовит приказ о регулировании численности лесных хищников в этой местности.

Проблема требует особого внимания из-за высокой популяции медведей в регионе. На 2026 год в Новосибирской области зафиксировано 1514 особей бурого медведя. Власти продолжают контролировать обстановку.

Ранее стало известно, что под Красноярском медведь растерзал одного из лучших охотников региона - Виталия Елфимова. ЧП случилось в Курагинском округе.