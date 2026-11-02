«Нашей стране конец»: Трамп сделал важное заявление о промежуточных выборах в США Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что страна перестанет существовать как государство, если Демократическая партия победит на промежуточных выборах в Конгресс.

«Если мы потеряем Палату представителей, Сенат и президентский пост, нашей стране конец», — уточнил глава Белого дома.

Такие слова Трамп произнёс на фоне подготовки к промежуточным выборам, которые назначены на 3 ноября 2026 года.

Ранее Трамп уже рассуждал о том, что будет, если демократы возьмут большинство хотя бы в одной из палат Конгресса. В подкасте Pod Force One он назвал себя будущим «мистером вето» и пообещал отклонять все законопроекты, которые ему направят оппоненты.

При этом президент рассчитывает, что после нескольких таких решений стороны всё-таки сядут за стол переговоров и заключат соглашения.