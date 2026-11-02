«Нашей стране конец»: Трамп сделал важное заявление о промежуточных выборах в США

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Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что страна перестанет существовать как государство, если Демократическая партия победит на промежуточных выборах в Конгресс.
«Если мы потеряем Палату представителей, Сенат и президентский пост, нашей стране конец», — уточнил глава Белого дома.
Такие слова Трамп произнёс на фоне подготовки к промежуточным выборам, которые назначены на 3 ноября 2026 года.
Ранее Трамп уже рассуждал о том, что будет, если демократы возьмут большинство хотя бы в одной из палат Конгресса. В подкасте Pod Force One он назвал себя будущим «мистером вето» и пообещал отклонять все законопроекты, которые ему направят оппоненты.
При этом президент рассчитывает, что после нескольких таких решений стороны всё-таки сядут за стол переговоров и заключат соглашения.