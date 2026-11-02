Пасечник: дроны ВСУ атаковали здания провайдера и телефонной компании в Луганске Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил в своем Telegram-канале о массированной атаке украинских беспилотников на Луганск. По его словам, удары пришлись по объектам связи: разрушено здание крупного интернет-провайдера «Лугаком», а его серверное оборудование вышло из строя. Также повреждена Луганская телефонная компания.

Досталось и историческому центру города. Пасечник уточнил, что повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей, который считается одним из старейших зданий Луганска.

Отдельно глава республики отметил, что атака была массированной и пришлась именно по столице региона. Оценку последствий и восстановительные работы еще предстоит провести.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов рассказал, что ВСУ пять раз атаковали гражданские объекты и инфраструктуру города. В районе КПП украинский дрон атаковал движущийся автомобиль.