Лантратова: из Алешек выехало меньше 750 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Гуманитарная миссия была готова эвакуировать из города Алешки Херсонской области больше граждан, чем выразило желание выехать на данный момент. Об этом на пресс-конференции по итогам работы заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам российского омбудсмена, организаторы заранее подготовили логистику с расчетом на 750 человек, однако реальное число выехавших оказалось значительно меньше, из-за чего часть транспорта возвращалась полупустой. Лантратова пояснила, что многие жители уехали еще до старта миссии, а оставшиеся сильно опасались заранее вносить свои имена в списки эвакуации, где не указывалось конечное направление — территория России или Украины.

«Люди боялись, они были напуганы, подходили и говорили: "Можно мы тоже поедем?". Конечно, садитесь в автобусы, все необходимое — вещи сюда, питомцы сюда, волонтеры давали соответствующие бирки», — рассказала она, уточнив, что эвакуационные автобусы также останавливали по пути в других населенных пунктах, где к выезду оперативно присоединялись местные жители.

Накануне военный корреспондент KP.RU Александр Коц перечислил ключевые результаты гуманитарной миссии в городе Алешки.