Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 ноября 2026 13:03

Путин: Дагестанцы всегда подтверждали преданность региону и России

Путин заявил, что жители Дагестана всегда занимают активную политическую позицию
Сергей КУДРИН
Путин: Дагестанцы всегда подтверждали преданность региону и России

Путин: Дагестанцы всегда подтверждали преданность региону и России

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин отметил на встрече в Кремле с главой Дагестана Фёдором Щукиным, что жители республики на протяжении многих лет демонстрируют свою верность как родному краю, так и всей стране.

"Дагестанцы всегда, на протяжении многих лет, являются и подтверждают свою преданность и малой родине, и нашей общей большой Родине - России", - заявил президент.

Путин также отметил, что дагестанцы - одни из самых активных с политической точки зрения граждан, и всегда проявляют высокую сознательность и вовлечённость во внутриполитические процессы Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Путин назвал уровень рождаемости в Дагестане хорошим, но отметил необходимость развития социальной сферы для решения возникающих проблем. Он подчеркнул важность улучшения медицинского обслуживания и обеспечения детских садов.