Путин: Дагестанцы всегда подтверждали преданность региону и России Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин отметил на встрече в Кремле с главой Дагестана Фёдором Щукиным, что жители республики на протяжении многих лет демонстрируют свою верность как родному краю, так и всей стране.

"Дагестанцы всегда, на протяжении многих лет, являются и подтверждают свою преданность и малой родине, и нашей общей большой Родине - России", - заявил президент.

Путин также отметил, что дагестанцы - одни из самых активных с политической точки зрения граждан, и всегда проявляют высокую сознательность и вовлечённость во внутриполитические процессы Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Путин назвал уровень рождаемости в Дагестане хорошим, но отметил необходимость развития социальной сферы для решения возникающих проблем. Он подчеркнул важность улучшения медицинского обслуживания и обеспечения детских садов.