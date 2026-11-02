Суд в Москве оштрафовал Екатерину Шульман* за дискредитацию армии РФ

Шульман* оштрафовали по делу о дискредитации ВС РФ на 40 тысяч рублей. Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Тверской суд Москвы назначил наказание в виде штрафа политологу Екатерине Шульман* по делу о дискредитации армии Российской Федерации. Об этом рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы 2 ноября 2026 года Шульман Е.М.* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного

ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа», - следует из решения инстанции.

Сумма наказания составила 40 тысяч рублей.

Прежде сайт KP.RU сообщал, что суд заочно приговорил блогера Михаила Светова** к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Он уклонялся от исполнения обязанностей иностранного агента.

*- признана иностранным агентом в России, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

**- признан иностранным агентом в РФ.