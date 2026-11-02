«Чрезмерная суета»: в Совфеде отреагировали на просьбы Зеленского о встрече с Путиным Фото: REUTERS.

Просьбу Владимира Зеленского к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану помочь с организацией его встречи с Владимиром Путиным первый зампред комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал «чрезмерной суетой». Такой комментарий он дал «Газете.Ru».

«Зеленский чрезмерно суетится вокруг всех вопросов, так или иначе связанных с урегулированием украинского кризиса. Один из главных сегодня вопросов — это проведение переговоров о том, как, собственно, надо договариваться», — указал сенатор.

Карасин напомнил: уже через пару дней в Абу-Даби пройдут трехсторонние переговоры с участием Украины и США. Именно их, подчеркнул он, и стоит подождать — станет ясно, насколько Киев на самом деле готов к урегулированию.

Зеленский ранее попросил Эрдогана посодействовать встрече с Путиным на турецкой территории. По его мнению, Анкара может выступить «практичным и реалистичным посредником», так как поддерживает контакты и с Киевом, и с Москвой.