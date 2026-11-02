Путин назначил Орешкина, Набиуллину и Новака членами наблюдательного совета РФПИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Максима Орешкина, Эльвиру Набиуллину, Антона Вайно, Александра Новака и Максима Решетникова членами наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Соответствующий указ № 798 от 2 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав совета сроком на пять лет вошли руководитель Администрации президента Антон Вайно, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Председателем наблюдательного совета назначен Антон Вайно. Генеральный директор управляющей компании РФПИ Кирилл Дмитриев входит в совет по должности. Новый документ вступил в силу со дня подписания.

Ранее KP.RU писал, что 22 октября Путин назначил Андрея Никитина заместителем председателя правительства. Он покинул пост министра транспорта, который занял бывший руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

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