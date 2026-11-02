Названы места, где можно незаметно заразиться грибком ногтей

Чтобы снизить риск заражения, важно не пользоваться чужой обувью. Фото: Reshetnikov_art/Shutterstock/Fotodom

Россиянам назвали неожиданные места, где можно подхватить грибок ногтей. Заразиться инфекцией можно не только в бассейне или общественной душевой. Об этом пишет mk.ru.

Грибок может передаваться через полотенца, мочалки, пилки и кусачки. Если один из членов семьи болеет онихомикозом, общие предметы ухода способны стать источником инфекции для остальных. Опасность также представляют раздевалки, душевые в спортзалах, бассейны и пляжи, где люди часто ходят босиком.

Чтобы снизить риск заражения, важно не пользоваться чужими тапочками и средствами гигиены, тщательно вытирать ноги после душа и регулярно просушивать обувь. Носки и полотенца следует своевременно стирать, а поверхности в ванной – очищать и дезинфицировать. Для повседневной носки лучше выбирать обувь с хорошей вентиляцией.

Первые признаки грибка – изменение цвета ногтя, его утолщение и крошение, появление белых или серых пятен. Иногда инфекция сопровождается зудом и шелушением кожи между пальцами. При появлении таких симптомов нужно обратиться к врачу.

Ранее врач-подолог Койнова рассказала о распространённых заблуждениях, связанных с лечением грибка ногтей.