В Киеве растет недовольство мэром Кличко: в чем причина

NZZ: в Киеве растет недовольство мэром Кличко из-за неготовности к зиме Фото: REUTERS.

В Киеве растет недовольство городской администрацией и мэром Виталием Кличко из-за слабой подготовки украинской столицы к предстоящему зимнему сезону. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как отмечается, недовольство работой градоначальника и его команды накапливалось на протяжении длительного времени. Среди главных причин жители называют регулярные отключения электроэнергии из-за перегрузки энергосистемы, дефицит мобильных генераторных установок, а также отсутствие видимого прогресса в модернизации изношенных водопроводных и канализационных сетей.

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что мэр несет персональную ответственность за нерешенные инфраструктурные проблемы столицы с 2014 года.

Отдельной критики со стороны горожан удостоилось распределение бюджетных средств. На фоне острого дефицита ресурсов и средств на защиту воздушного пространства городской администрации ставят в вину продолжение дорогостоящих строительных работ, включая реконструкцию площади и возведение нового пешеходного моста.

«Не хватает убежищ, а энергосистема перегружена. Согласно разведывательным данным, зимой ситуация, скорее всего, еще больше обострится», — констатирует швейцарского издания.

Накануне издание РБК-Украина сообщило, что предстоящая зима в Киеве может быть тяжелее предыдущей из-за возможной критической нехватки электроэнергии.