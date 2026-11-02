Команда Ларисы Долиной намерена судиться из-за травли дочери и внучки певицы

Пудовкин: команда Долиной готовит иски в суд из-за травли ее дочери и внучки Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Команда народной артистки России Ларисы Долиной готовит серию судебных исков против лиц, распространяющих, по оценке певицы, противоправный и оскорбительный контент в адрес ее дочери и несовершеннолетней внучки. О начале подготовки к судебным разбирательствам сообщил продюсер и директор певицы Сергей Пудовкин.

По его словам, юристы команды намерены привлечь к ответственности всех, кто занимается кибербуллингом и распространением противоправных материалов в сети.

«Глубокое возмущение вызывает тот факт, что волна жестокой травли, оскорблений и кибербуллинга перекинулась на семью артистки... В адрес ее близких публично и в личных сообщениях транслируются циничные издевательства, грязные оскорбления», — подчеркнул он в официальном обращении.

Пудовкин призвал представителей СМИ и интернет-сообщества соблюдать законодательство и проявить уважение к частной жизни семьи артистки, напомнив, что травля несовершеннолетних недопустима и влечет за собой прямые правовые последствия.

Как писал сайт KP.RU, директор Ларисы Долиной также заявил, что интернет-травля родственников сказалась на здоровье певицы.