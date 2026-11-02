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НовостиВ мире2 ноября 2026 14:09

Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США через диалог

Правительство Ирана получило полномочия для мирного урегулирования с США
Анна АДАМАЙТЕС
Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США через диалог

Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США через диалог

Фото: REUTERS.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи наделил правительство полномочиями для урегулирования конфликта с США путем диалога. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Мы стремимся решить проблему путем переговоров. В этом вопросе верховный лидер революции также предоставил правительству соответствующие полномочия», — сказал Пезешкиан.

Ранее Тегеран представил Вашингтону план из семи условий урегулирования конфликта. Среди предложений Ирана — варианты открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Президент США Дональд Трамп отверг этот план. После этого Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что получило реакцию американской стороны и передало через Катар свои оценки ответа Вашингтона.

Напомним, 31 октября верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что условия завершения войны с США будут определять иранские вооруженные силы и народ. Он также распорядился обновить список целей для возможных ударов по американским и израильским объектам.