Во Франции вновь пройдут масштабные протесты: участники акций назвали новые даты

Союз студентов Франции анонсировал новые акции в стране 3 и 5 ноября Фото: REUTERS.

Национальный союз студентов Франции анонсировал новые даты масштабных протестов в государстве. Мероприятия планируют провести 3 и 5 ноября. Эта информация следует из публикации объединения в социальной сети Х.

Участники акций заявили, что французские власти по-прежнему не желают слышать голос обычных граждан. Поэтому они решили вновь устроить митинги, чтобы достучаться до министров и лидера Франции.

«3 ноября объявляем черный день в университетах: приходите на общие собрания и блокируйте свои вузы. 5 ноября давайте массово выйдем на улицы!» - указано в сообщении союза.

Напомним, что крупные протесты во Франции начались еще в середине сентября. Недовольные студенты, школьники и учителя массово выходят на улицы с требованием изменить образовательную систему в стране. На фоне напряженной ситуации посольство РФ во Франции рекомендовало соотечественникам проявлять бдительность во время поездок по стране.