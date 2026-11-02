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НовостиПолитика2 ноября 2026 14:21

Стало известно о телефонном разговоре Путина с секретарём Совбеза Ирана: за что Тегеран благодарил президента РФ

Мохсен Резаи поблагодарил Путина за поддержку иранского народа
Анна АДАМАЙТЕС
Мохсен Резаи поблагодарил Путина за поддержку иранского народа

Мохсен Резаи поблагодарил Путина за поддержку иранского народа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 2 ноября, в понедельник, сообщило иранское агентство Tasnim.

Резаи и Путин обсудили текущую ситуацию в регионе и мире, уделив особое внимание Ближнему Востоку.

В ходе беседы Резаи выразил российскому лидеру благодарность за поддержку иранского народа. Как написал в своем Телеграм-канале секретарь Совбеза Ирана, Тегеран благодарен Москве за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других национальных героев. Он также выразил признательность за поддержку стойкости и мужества иранского народа.

По итогам беседы стороны договорились продолжать стратегическое сотрудничество в соответствии с дорожной картой, намеченной высшим руководством двух государств.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин заявил о готовности России помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Президент отметил, что Иран предпринимает попытки завершить противостояние с США мирными средствами.