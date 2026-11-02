Стало известно о телефонном разговоре Путина с секретарём Совбеза Ирана: за что Тегеран благодарил президента РФ

Мохсен Резаи поблагодарил Путина за поддержку иранского народа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом 2 ноября, в понедельник, сообщило иранское агентство Tasnim.

Резаи и Путин обсудили текущую ситуацию в регионе и мире, уделив особое внимание Ближнему Востоку.

В ходе беседы Резаи выразил российскому лидеру благодарность за поддержку иранского народа. Как написал в своем Телеграм-канале секретарь Совбеза Ирана, Тегеран благодарен Москве за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других национальных героев. Он также выразил признательность за поддержку стойкости и мужества иранского народа.

По итогам беседы стороны договорились продолжать стратегическое сотрудничество в соответствии с дорожной картой, намеченной высшим руководством двух государств.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин заявил о готовности России помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Президент отметил, что Иран предпринимает попытки завершить противостояние с США мирными средствами.