С осужденных за теракт на Крымском мосту взыскали почти 10,5 млн рублей

Фото: Елена ВАХРУШЕВА.

Суд взыскал почти 10,5 млн рублей с осужденных по делу о совершении террористического акта на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

«В доход бюджета Республики Крым солидарно взыскана сумма имущественного вреда, причиненного террористическим актом, в размере 10 420 869,75 рубля», - говорится в сообщении.

Напомним, что к пожизненному лишению свободы в 2025 году были приговорены восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.

Ранее KP.RU сообщал, что Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту. Напомним, что инцидент произошел 8 октября 2022 года. В результате подрыва грузового автомобиля были частично разрушены два пролета автомобильной переправы. При этом арки моста не пострадали.