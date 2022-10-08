Что произошло на Крымском мосту 8 октября 2022: прямая трансляция, последние новости Фото: ТАСС

Утром 8 октября 2022 года стало известно о происшествии на Крымском мосту. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Согласно последним новостям о ЧП, судоходные арки огнем не повреждены, мост цел. Кроме того, НАК сообщил об инциденте со взрывом грузового автомобиля. Также в последних новостях фигурирует пожар в хвосте поезда на Крымском мосту.

Уточним, что согласно заявлению Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Подробности инцидента уточняются. В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы. Отметим, что арки моста не пострадали, поэтому в ближайшее время Крымский мост будет восстановлен после ЧП и пожара.

Согласно последним новостям о происшествии на Крымском мосте на утро 8 октября, глава парламента Крыма Владимир Константинов обвинил "украинских вандалов" в организации ЧП, в результате которого пришлось заблокировать движение автомобильного и железнодорожного транспорта. При этом в пресс-службе Росморречфлота уточнили, что судоходство в Керченском проливе из-за инцидента не приостанавливалось.

Президент России Владимир Путин 8 октября поручил создать правительственную комиссию в связи с пожаром и взрывом на Крымском мосту, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Глава государства заслушал доклады по этому вопросу, которые зачитали премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Марат Хуснуллин, а также главы МЧС России Александр Куренков и министра транспорта Виталия Савельева.

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