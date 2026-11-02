Как кличка может испортить характер питомца: объяснение зоопсихолога

Зоопсихолог посоветовала не давать питомцам грубые и демонические клички. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Выбор клички для питомца может влиять на его поведение и характер. Слишком грубые и резкие имена способны вызывать у животного раздражительность и даже усиливать агрессию, рассказала ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Абзацем».

«Более мягкая, ласковая – будет позитивные вибрации от человека источать. А более жесткие клички будут суровее по направлению к животному. И в питомце это тоже может формировать какие-то определенные черты характера, например агрессию, раздражительность», – пояснила Сиротина.

По словам специалиста, дело не только в самом имени, но и в том, с какой интонацией хозяин его произносит. Животное может улавливать эмоциональный настрой человека, поэтому ласковое обращение создает более позитивную атмосферу.

Зоопсихолог посоветовала не давать питомцам грубые и демонические клички, например Люцифер. Также она рекомендовала избегать человеческих имен, которыми зовут знакомых или родственников.

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