Минобороны Польши отвергло обвинения в отказе посадки самолёту Навроцкого Фото: REUTERS.

Министерство национальной обороны Польши официально опровергло информацию о том, что президентскому самолёту было отказано в посадке в Варшаве 30 октября, когда в стране возник конституционный кризис.

"Мы категорически опровергаем ложную информацию, появившуюся в открытом доступе, относительно якобы отсутствия согласия на посадку в Варшаве в пятницу самолета с президентом Республики Польша на борту", - заявили в соцсетях ведомства.

Уточняется, что военные пилоты успешно и без задержек доставили президентский самолёт в Варшаву. Информация о возможных проблемах с возвращением военного воздушного судна в Польшу не соответствует реальности, отмечает польское Минобороны.

Напомним, 30 октября протестующие собрались у Конституционного суда Польши, полиция заняла оборонительные позиции. Президент Кароль Навроцкий, летевший в Сенегал, развернул самолет и вернулся в Варшаву, так как премьер-министр Дональд Туск буквально попытался осуществить госпереворот.

Ранее KP.RU сообщил, что Туск выступил с публичными обвинениями в адрес Навроцкого после неудавшейся попытки госпереворота.