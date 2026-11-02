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НовостиПолитика2 ноября 2026 14:47

Путин подписал указ о поддержке работы информационных ресурсов в России

Президент РФ утвердил комплекс мер для обеспечения стабильной работы отечественных цифровых платформ
Арина СЕРОВА
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке работы информационных ресурсов в государстве. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Установить, что не позднее 10 дней со дня вступления в силу настоящего Указа владельцы расположенных на территории Российской Федерации центров обработки данных, не являющиеся... государственными органами субъектов Российской Федерации..., государственными или муниципальными унитарными предприятиями... осуществляют резервирование 10 процентов имеющихся площадей и мощностей таких центров обработки данных», - следует из текста документа.

Распределением этих резервных ИТ-ресурсов будет заведовать профильная подкомиссия при Правительственной комиссии по цифровому развитию.

Ранее Путин утвердил закон о ратификации договора с КНР по железной дороге.