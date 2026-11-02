ERR: Хакеры разморозили холодильники в продуктовых магазинах Эстонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Хакеры атаковали холодильную систему крупной продуктовой сети в Эстонии утром 2 ноября. Злоумышленники получили доступ к компьютеру для удаленного управления оборудованием и изменили температуру в витрине-холодильнике до 50 градусов тепла, сообщает телерадиокомпания ERR.

О случившемся рассказал руководитель компании Kitman Coldtech Янн Мутсо. По данным ERR, о сбоях холодильного и морозильного оборудования из-за вероятных кибератак сообщили также торговые сети Ica и Coop в Швеции.

Злоумышленники взломали компьютер, управляющий холодильной системой Danfoss старого поколения. Мутсо отметил, что способ атаки напоминает случаи, произошедшие в октябре во Франции и Нидерландах, где хакеры также меняли настройки температуры в супермаркетах.

В этот раз сотрудникам удалось отреагировать в течение десяти минут, поэтому продукты не пострадали. При этом представитель компании предупредил, что вмешательство в работу цифровых систем охлаждения может поставить под угрозу безопасность продуктов и привести к значительным убыткам.

Ранее KP.RU сообщал, что хакеры взломали холодильные системы продуктовых магазинов в Швеции и Бельгии. В Швеции температура в оборудовании поднялась до 50 градусов, из-за чего часть продуктов испортилась, а в Бельгии атака затронула десятки супермаркетов сетей Delhaize, Carrefour и Spar.