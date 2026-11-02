Кто выиграет от продления молодости до 40 лет: в списке несколько категорий граждан

По мнению Бессараб, продление молодого возраста позволит большему числу россиян получать поддержку государства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Если верхнюю границу молодого возраста в России поднимут с 35 до 40 лет, граждане смогут дольше пользоваться льготами и социальными гарантиями для молодежи, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она отметила, что особенно полезным такое изменение может стать для молодых специалистов, семей с детьми и тех, кому требуется много лет на получение образования. Об этом пишет «Ридус».

«Для врачей это очень существенная подмога. Все понимают, что врач не обучается меньше восьми лет», – подчеркнула парламентарий.

По мнению Бессараб, продление молодого возраста позволит большему числу россиян получать поддержку государства. В частности, речь идет о льготах для молодых специалистов и семей. Депутат отметила, что люди все чаще создают семьи и заводят детей в более позднем возрасте.

При этом расширение возрастных границ не должно сказаться на мерах поддержки старшего поколения. Их социальные гарантии, по словам Бессараб, останутся прежними.

Напомним, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров допустил, что в России могут увеличить верхнюю границу молодого возраста с 35 до 40 лет.