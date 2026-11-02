Daily Mail: В Тихом океане после трех месяцев дрейфа нашли лодку с пятью людьми

В Тихом океане спасли лодку с пятью пассажирами, которые провели в открытом океане три месяца. Фото: Dennis Patrick Tatireta

В Тихом океане спасли лодку с пятью пассажирами, которые провели в открытом океане три месяца. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Выжившие входили в группу из девяти человек. В конце июля они отправились с острова Мурило в Микронезии на соседний остров Руо. Путь должен был занять всего около часа. Однако судно попало в шторм и его унесло в открытый океан. Лодка дрейфовала почти 5500 км в сторону острова Фаннинг в Кирибати, где местные жители обнаружили людей спустя три месяца.

Сейчас выжившими занимается пастор одной из местных церквей. Депутат Каотитааке Ракороа рассказал, что врачи уже осмотрели пострадавших на острове. Политик настоятельно рекомендовал перевезти их в ближайшую больницу. Сами спасшиеся пока не делились подробностями пережитого и попросили не нарушать их личное пространство.

Политик из Микронезии Александр Наррун выразил благодарность за успешную спасательную операцию.

«На лодке было девять человек. Слава Богу за его любовь и милость, что пятеро из девяти найдены. Мы продолжаем молиться за четверых их спутников», - сказал Наррун.

Ранее KP.RU писал, что 86-летнего моряка вместе с собакой нашли в 800 километрах от берега Сан-Диего. Он отправился в длительное путешествие, однако в итоге ему пришлось выживать целых два месяца в Тихом океане.