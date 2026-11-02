Лубинец опроверг сообщения Sky News о якобы военной технике РФ у Алешек. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию телеканала Sky News о том, что Россия якобы воспользовалась режимом тишины в районе Алешек для переброски военной техники. Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Новости.Live».

По словам Лубинца, на опубликованном видео видна российская техника с красными крестами. Он пояснил, что машины использовали для разминирования территории.

«На видео четко видно российскую военную технику, которая маркирована красными крестами. Эта военная техника была использована для разминирования», — сказал омбудсмен.

Ранее KP.RU писал, что российские саперы расчищали маршруты в Алешки для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. По данным российского омбудсмена Яны Лантратовой, работы проводились при соблюдении режима тишины обеими сторонами.

Благодаря режиму тишины в Алешки удалось доставить продукты, лекарства и другие необходимые грузы.